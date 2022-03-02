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Лавров: "Третя світова війна була б ядерною та руйнівною"

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Лавров: "Третя світова війна була б ядерною та руйнівною"
Росія знову намагається залякати світ можливістю ядерної війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ повідомляє Цензор.НЕТ.

"Третя світова війна була б ядерною та руйнівною", - сказав він.

Лавров також вважає, що Росія "не дозволить Україні" отримати ядерну зброю.

Він також висловився про санкції, заявивши, що РФ "багато друзів", тому її не можна ізолювати.

Також нібито росіяни були готові до санкцій, але не очікували, що їх запровадять проти спортсменів, журналістів та представників сфери культури.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Уже идет 3я мировая, скотина
  • Планшет Студента
    Де українці боронять Світло від Темряви.
  • Sophia-Maria Duglass
    Неужели мировые ращаелки не могут справиться с Лавровым !?

    арестуйте его дочь в США , шоб она не удрала- раз он грозит атомной бомбой
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