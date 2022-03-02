Лавров: "Третя світова війна була б ядерною та руйнівною"

Росія знову намагається залякати світ можливістю ядерної війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ повідомляє Цензор.НЕТ.

"Третя світова війна була б ядерною та руйнівною", - сказав він.

Лавров також вважає, що Росія "не дозволить Україні" отримати ядерну зброю.

Він також висловився про санкції, заявивши, що РФ "багато друзів", тому її не можна ізолювати.

Також нібито росіяни були готові до санкцій, але не очікували, що їх запровадять проти спортсменів, журналістів та представників сфери культури.