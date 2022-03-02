"Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - Навальний закликав росіян виходити на вулиці

Ув'язнений російский опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці з протестами проти війни, яку путінська влада розв'язала в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми – Росія – хочемо бути нацією миру. На жаль, мало хто назве нас такими зараз. Але давайте хоч би не станемо нацією зляканих мовчунів. Боягузів, які вдають, що не помічають агресивної війни, розв'язаної нашим явно божевільним царком проти України... Путін – це не Росія. І якщо є щось у Росії зараз, чим можна пишатися найбільше, то це ті 6 835 осіб, які були затримані, бо – без жодного заклику – вийшли на вулиці з плакатами "Ні війні"", - пише Навальний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами "Ні війні" до посольства України в Москві. ФОТОрепортаж

Він закликав росіян не чекати і виходити на вулиці вже сьогодні, щодня, "навіть, якщо доведеться забити собою автозаки".

"Чекати не можна жодного дня. Де б ви не були. У Росії, Білорусі чи з іншого боку планети. Виходьте на головну площу вашого міста кожен будній день о 19.00 та о 14.00 у вихідні та свята. Якщо можете робити ходу у будні – робіть у вихідні. Так, першого дня може вийти мало народу. А другого – ще менше. Але ми повинні, стиснувши зуби та поборивши страх, виходити та вимагати припинення війни. Кожного заарештованого мають змінити двоє. Якщо – для припинення війни – ми повинні забити собою в'язниці та автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки. Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - зазначив російський опозиціонер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителька Бурятії вийшла на пікет - впізнала сина серед полонених в Україні: "Я не хочу, щоб була війна". ВIДЕО