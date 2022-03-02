"Не ходіть по центру міста! Б’ють по приміщенню міськради!", - керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко закликав жителів Харкова не ходити по центру міста.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він також додав, що наразі поліція Харківщини працює, і закликав громадян не піддаватися паніці.

"Національна Поліція Харківщини працює. Мразі, не в тому що вдарили в приміщення ГУНП, ні, в тому що знищують наше місто, в 21 сторіччі, мирне місто. Ми спитаємо за все! Звертаюсь до мешканців міста - БЕЗ ПАНІКИ. В разі необхідності надання допомоги - працюють всі підрозділи поліції. Так, 102 працює з переривами (подякуйте істотам, що живуть в Росії), але працюють телефони райвідділів. Тримаймося, Перемога буде за нами, бо з нами Правда!", - підкреслив він.