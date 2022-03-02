Новини • Війна

Близько опівночі українська ППО знищила 2 російських винищувачі Су-35С. Втрачено один наш МіГ-29. Пілота шукають, - командування Повітряних Сил. ФОТО

2382721
Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України.

"В результаті повітряного бою обидва літаки рашистів були знищені! Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". На жаль, в результаті цього бою Повітряні Сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають", - йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності.

Близько опівночі українська ППО знищила 2 російських винищувачі Су-35С. Втрачено один наш МіГ-29. Пілота шукають, - командування Повітряних Сил 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У результаті атаки РФ на аеропорт Гостомель спалений унікальний літак "Мрія", - ЗМІ

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    До речи:
    Говорять, "Призрак" то - ВИЖИВ.
    Зміг катапультуватися і своїм ходом повернувся у часть.
    Зараз вже на новому літаку воює.
  • Danger Zone
    Мало того - уже на новом сбил
    эта инфа ещё вчера была.
  • Антип61
    Су-35С на Міг-29 завалити - це надзвичайно складно. Молодці хлопці.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини