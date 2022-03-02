На вході до Енергодару противника зупинено, тривають переговори про ядерну небезпеку, - Арестович

Російські війська зупинені на вході в Енергодар Запорізької області, місцева влада веде переговори про ядерну небезпеку у разі початку бойових дій.

Про це повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо питання, яке всіх непокоїть: Енергодар, Запорізька АЕС. Противника зупинено на вході до міста. Місцеве керівництво вступило в переговори, пояснило про ядерну небезпеку, якщо в районі міста будуть розпочаті бойові дії. І це сигнал, який ми повинні донести до міжнародних партнерів. Керівництво країни незабаром відповідно відреагує про небезпеку ведення бойових дій або просто розташування російських військ біля ядерних об'єктів", - розповів Арестович.

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