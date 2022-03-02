У переговорах із агресором у Конотопі досягнуто домовленості, що введення військ не буде, а українська сторона по них не стрілятиме, - голова ОВА Живицький

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький стверджує, що у переговорах із окупантами в Конотопі досягнуто домовленості, що введення військ не буде, але українська сторона по них не стрілятиме.

Про це він повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмова з росіянами в Конотопі уповноваженого мною від військової адміністрації тривала близько 12 хвилин. Я був на гучному зв’язку під час перемовин. Домовленість така: про жодну зміну влади не може йтися. Вони зацікавлені у правопорядку. Введення військ не буде. Прапор український - на місці", - написав він у Телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти поставили ультиматум Конотопу - за опір накриють артилерією. ВIДЕО

Водночас Живицький зазначив, що є умова, що українська сторона по них не стрілятиме і не буде взаємних провокацій, а вони залишаються стояти на своїх позиціях, а також буде забезпечено безперешкодний проїзд комунального транспорту та служб, автомобілів швидкої, з продуктами, гуманітарні вантажі.

"Для забезпечення безпеки в місті та контролю нашими добровольцями додатково будуть встановлені блокпости вглиб міста Конотоп", - написав він.

Також дивіться: Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО