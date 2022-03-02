Наші відвойовують Горлівку, на Чернігівському та Сумському напрямках просування ворога зупинено - Арестович

Одна з бригад української армії укріплюється на околицях Горлівки Донецької області, що перебуває під контролем окупантів із 2014 року, та планує розвивати наступ на місто.

Про це позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович заявив під час брифінгу в ОПУ, передає кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зона ООС. Там приємні новини. Більша частина наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад навіть просунулася на околиці Горлівки. Зараз вони там укріплюються і можливо будуть розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Я думаю, що це не останній наступ, не останній контрнаступ. Скоро настане час, коли ми будемо звільняти нашу землю, а не лише її захищати", – зазначив він.

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Арестович також поінформував, що російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля і угруповання в північно-західному напрямку Києва для того, аби розвивати наступ на українську столицю. Однак він запевнив, що завдяки системній роботі Збройних Сил України нападникам не вдасться цього зробити.

Позаштатний радник керівника ОПУ зазначив, що 1 березня українською армією були завдані авіаційні та артилерійські удари, які збили темпи російської операції. "Зараз вони відновлюють втрати і поки нікуди не рухаються", – додав він.

За словами Арестовича, на Чернігівському та Сумському напрямках просування ворога зупинено. "Вони практично там не рухаються. Їх добивають наші партизани і військові, розпочавши справжнє полювання за колонами противника, що треба робити і до чого всіх закликаю", – зауважив представник Офісу Президента України.

Коментуючи ситуацію в Харкові, Арестович розповів, що противник працює по місту, причому важкими реактивними системами залпового вогню та авіацією. Він висловив думку, що Російська Федерація має на меті психологічно зламати Харків, вчиняючи терор. Проте він наголосив, що ЗСУ, територіальна оборона та інші захисники Харкова дуже вправно атакують противника. "Противник зазнає там просто нечувано страшенних втрат. За деякими даними над Харковом учора збито декілька літаків противника. Дані уточнюються", – повідомив Арестович.

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Крім того, за його даними, в Енергодарі поблизу Запорізької атомної електростанції ворога було зупинено на вході в місто. "Місцеве керівництво вступило в перемовини, пояснило ядерну небезпеку, якщо в районі міста почнуться бойові дії. Це сигнал, який ми також маємо донести іноземним парнерам... Запоріжжя готове до оборони, як і Кривий Ріг", – поінформув Арестович, зазначивши, що поблизу Кривого Рогу 2 березня була знищена величезна колона військ РФ.

Спікер також заявив, що українські військові продовжують спротив у Херсоні та навколо нього, а всі повідомлення про ймовірне "падіння" міста є фейками.

"Противник учора зробив спробу висунутися в бік Миколаєва, і в районі Баштанки був підданий нищівному повітряному удару – втратив багато людей, техніки та матеріальних запасів. Зараз у місті, за твердженнями керівництва Миколаєва, висаджено повітряний десант, і його знищують там", – розповів Арестович.

За його словами, в Маріуполі наразі спокійно, проте можливі спроби противника атакувати передмістя. Попри це Арестович наголосив, що українські військові та інші сили оборони контролюють ситуацію і даватимуть жорстку відсіч.