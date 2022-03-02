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Офіційних даних про участь армії Білорусі у війні нема, - Арестович

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Офіційних даних про участь армії Білорусі у війні нема, - Арестович
Наразі немає офіційних даних щодо участі білоруської армії у війні, яку Російська Федерація розпочала проти України.

Про це позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки немає офіційних даних, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які зараз перевіряються, але рівень цих сигналів недостатній для того, щоб казати, що білоруси вже беруть участь у боях проти Збройних Сил України", – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні представник реоігнального управління Сил тероборни "Північ" Віталій Кирилов заявив, що білоруські війська зайшли на Чернігівщину. Також у соцмережах почали з’являтися відео, на яких мешканці Чернігівщини зупиняють колони військової техніки з тактичним знаком "О". Йшлося про те, що це - техніка з Білорусі.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Луку відмазує.

    А те, що з Білорусі заходять літаки, які обстрілюють ракетами житлові квартали українських міст - це що???!!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Их одели в кацапскую форму ?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Беларуский гребец Павел Шурмей, выступавший на двух Олимпийских играх, едет воевать за Украину "И таких белорусов много", - заявил он.
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