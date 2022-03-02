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Консультації щодо перемовин тривають, не виключено, що вони відбудуться сьогодні, - Арестович

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Консультації щодо перемовин тривають, не виключено, що вони відбудуться сьогодні, - Арестович
Наразі тривають консультації щодо дати та місця другого раунду переговорів між українською та російською делегаціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив у коментарі Укрінформу.

"Щодо перемовин. Невідомо, чи вони відбудуться. Зараз тривають консультації, на яких має бути призначено день, термін та місце. Консультації, дійсно, тривають. Дійсно, не виключається, що переговори можуть відбутися сьогодні (2 березня. – Ред.), але консультації ще тривають", – зазначив Арестович.

Він додав, що незабаром буде оприлюднено офіційну інформацію щодо цього.

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