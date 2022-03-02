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"Братцы, тут все не так": Депутат Костенко взяв в полон спецназівця. Той просить росіян повертатись додому

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"Братцы, тут все не так": Депутат Костенко взяв в полон спецназівця. Той просить росіян повертатись додому
Народний депутат Роман Костенко повернувся до служби в ЗСУ і взяв участь у захопленні кількох російських розвідників у Миколаєві.

"Роман Костенко сходив по москалів як по гриби", - написала його колежанка Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Костенко сам виклав відео допиту захопленого ровзвідника. Попри те, зо хлопець служить у спецназі, виявилось, що він учорашній строковик, який служив у залізничних віськах.

За словами полоненого, перед вторгненням в Україну їм розповідали, що вони ідуть захищати цілісність квазіутворень ЛНР-ДНР.

Костенко зауважив, що хлопців-росіян за звичкою зібрали як гарматне м'ясо.

"Братці, все не так, все геть інакше. Не так, як каже наш президент. Ми не їдемо захищати народ, ми окупанти і загарбники. Тому, братці, краще йти і залишити цю землю в спокої. Просто повантажитись назад в машини і їхати назад до сімей, матерів, батьків". 

Він зізнався, що має батьків та вагітну дівчину.

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
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  • Дин Проффитт
    В Украине давно нужно принять закон о коллаборантах !! Вплоть до расстрела в военное время !!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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