"Братцы, тут все не так": Депутат Костенко взяв в полон спецназівця. Той просить росіян повертатись додому

Народний депутат Роман Костенко повернувся до служби в ЗСУ і взяв участь у захопленні кількох російських розвідників у Миколаєві.

"Роман Костенко сходив по москалів як по гриби", - написала його колежанка Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Костенко сам виклав відео допиту захопленого ровзвідника. Попри те, зо хлопець служить у спецназі, виявилось, що він учорашній строковик, який служив у залізничних віськах.

За словами полоненого, перед вторгненням в Україну їм розповідали, що вони ідуть захищати цілісність квазіутворень ЛНР-ДНР.

Костенко зауважив, що хлопців-росіян за звичкою зібрали як гарматне м'ясо.

"Братці, все не так, все геть інакше. Не так, як каже наш президент. Ми не їдемо захищати народ, ми окупанти і загарбники. Тому, братці, краще йти і залишити цю землю в спокої. Просто повантажитись назад в машини і їхати назад до сімей, матерів, батьків".

Він зізнався, що має батьків та вагітну дівчину.