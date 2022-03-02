"Братцы, тут все не так": Депутат Костенко взяв в полон спецназівця. Той просить росіян повертатись додому
"Роман Костенко сходив по москалів як по гриби", - написала його колежанка Соломія Бобровська, повідомляє Цензор.НЕТ.
Роман Костенко сам виклав відео допиту захопленого ровзвідника. Попри те, зо хлопець служить у спецназі, виявилось, що він учорашній строковик, який служив у залізничних віськах.
За словами полоненого, перед вторгненням в Україну їм розповідали, що вони ідуть захищати цілісність квазіутворень ЛНР-ДНР.
Костенко зауважив, що хлопців-росіян за звичкою зібрали як гарматне м'ясо.
"Братці, все не так, все геть інакше. Не так, як каже наш президент. Ми не їдемо захищати народ, ми окупанти і загарбники. Тому, братці, краще йти і залишити цю землю в спокої. Просто повантажитись назад в машини і їхати назад до сімей, матерів, батьків".
Він зізнався, що має батьків та вагітну дівчину.