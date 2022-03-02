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З України поїхали майже 836 тис. людей, - ООН

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З України поїхали майже 836 тис. людей, - ООН
Майже 836 тис. людей виїхали з України до сусідніх країн від початку російської воєнної агресії в країні.

Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Станом на середу країну залишило, за підрахунками ООН, 835 928 людей. У вівторок повідомлялося про 677 тис. тих, хто виїхав з України.

Близько 450 тисяч українців в'їхали на територію Польщі. Найбільше українців перетнуло кордон у понеділок - понад 100 тис. людей.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    конечно, можно посмотреть на камеры на границе - там одни женщины и дети и пожилые люди, мужчины только довозят до начала очереди, еще иностранные студенты..., мирные люди должны быть вывезены из зоны боевых действий любыми способами...
  • Евгений Нагорный bb8f2047
    Пішов в дупу "диванній воїн" вивезти дітей та жинок це не дати заручників ХуЙлу! мої виїхали до Закарпаття-тож зараз я вже спокійно піду боронити Україну.
  • kuba
    Их право
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