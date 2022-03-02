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В Чехії російське морозиво перейменували на українське

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Відомий чеський виробник морозива Prima перейменував свій продукт: на морозиві слово "Російський" замінять на "Ми підтримуємо Україну".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinky,  інформує Цензор.НЕТ

На морозиво, уже вироблене в оригінальній упаковці, працівники складу замість слова "Російський" наклеять тимчасову наклейку "Ми підтримуємо Україну". Prima хоче висловити таким чином підтримку Україні та виступити проти російської агресії.

Компанія заявила, що вирішила змінити назву в перший день російського вторгнення в Україну.В Чехії російське морозиво перейменували на українське 01

"Ми відчуваємо моральний обов’язок принаймні в такій формі позиціонувати себе проти агресивних і несправедливих дій російських чиновників і дати чіткий сигнал людям України, які живуть у Чехії чи Словаччині, що ми думаємо про них і підтримуємо", – заявили в компанії.

Також зазначається, що "російські магазини", яких у Чехії чимало, втратили більшість своїх покупців і якнайскоріше закривають слова "російські" у назвах, повідомляють Lidovky.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    та викиньте його на зуй.
    міф про кацапський "найкращій" пломбір може поширювати тільки тей хто іншого не їв.
  • Сергей Рейнвей
    Особисто мене давно бісить назва одного сорту сиру.
  • Запорізький козак
    ⚡️Республика Корея решительно осудила российскую агрессию против Украины и планирует активно участвовать в санкционном давлении на Россию, - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    "Корейские друзья оказывают Украине гуманитарную помощь. Благодарен за поддержку Украины", - написал Кулеба.
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