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Росія може запровадити 4 березня воєнний стан, - Подоляк

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Росія може запровадити 4 березня воєнний стан, - Подоляк
4 березня в РФ може бути впроваджено воєнний стан, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Про це він пише у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Четвертого березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану у РФ. З тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв’язку із зовнішнім світом, об’ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями. По всій країні зараз починається евакуація тих, хто може собі це дозволити…", - написав він.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Астана. Жители Казахстана собирают гуманитарную помощь украинцам
  • Voloshka P.
    Пуйло боїться мітингів ..
    Яке нице сцикло...
    Воно завжди боялось сильних духом українців, тому й хоче знищити.
  • PREDATOR PREDATOR
    Москальщина перестане існувати.
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