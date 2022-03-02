"Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну" - Грибаускайте

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте вважає, що Європа має закрити небо над Україною, а не повторювати мантру про санкції.

Про це вона написала в коонці для УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, як-от тих, які ми бачимо у відключеннях SWIFT або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують.. Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно. Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля", - нагоосила Грибаускайте.

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За її словами, повторення "мантри" про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже "звучить пафосно і показує боягузтво Заходу".

"Путін це теж бачить. Хоча він швидко вчиться, Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах", - попередила екс президентка Литви.

"Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт". Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так? Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі. Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?", - наголосила вона.