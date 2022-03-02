70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців", - Financial Times

Найбільші споживачі російської нафти бойкотують її та фактично піддали санкціям в індивідуальному порядку.

Про це пише Financial Times, яке цитує Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Попит на російську нафту впав, оскільки нафтопереробні заводи, банки та судновласники уникали товарного ринку країни. Консультаційна компанія Energy Aspects заявила, що 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців".

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Повідомляється, що кілька судновласників не бажають робити замовлення з Балтійського або Чорного морів через відсутність військової страховки.

Спред між російською Urals та Brent досяг рекордних 18 доларів.

Пошук покупцями альтернатив загнав котирування Brent на позначку 110 доларів за барель.