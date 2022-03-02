Україна віддасть російських полонених, якщо за ними приїдуть матері, - Геращенко
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Матері окупантів можуть забрати своїх синів із полону, якщо особисто приїдуть за ними до Києва.
Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Для того, щоби повернути в сина з полону, жінка необхідно зателефонувати на один з цих номерів:
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Або написати на пошту [email protected].
Потім матері полонених мають дістатися до Києва.
"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом: Добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть вам вашого сина", - написав Геращенко.