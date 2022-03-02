ЗСУ знищили командний пункт росіян під Чорнобилем, командир втік
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Збройні сили України знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем.
Про це повідомляється в Телеграм-каналі ЗСУ.
"ЗСУ знищили командний пункт орків у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нірков втік у Білорусь. А свій особовий склад залишив на знищення нашої армії. От вам і бесстрашный русский генерал. Русские ж своих не бросают, да?", - сказано в повідомленні.
Як відомо, росіяни захопили контроль над Чорнобильською атомною електростанцією у другий день війни.