ЗСУ знищили командний пункт росіян під Чорнобилем, командир втік

Збройні сили України знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі ЗСУ.

"ЗСУ знищили командний пункт орків у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нірков втік у Білорусь. А свій особовий склад залишив на знищення нашої армії. От вам і бесстрашный русский генерал. Русские ж своих не бросают, да?", - сказано в повідомленні.

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Як відомо, росіяни захопили контроль над Чорнобильською атомною електростанцією у другий день війни.