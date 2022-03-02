Польща хоче негайно відмовитися від імпорту російського вугілля, - Моравецький
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Польща негайно хоче відмовитися від імпорту російського вугілля, і я розмовляв із прем'єром Австралії про постачання вугілля звідти для різних потреб, насамперед для ТЕЦ", - наводить польське радіо слова глави уряду Польщі Матеуша Моравецького.
"Ми готові зробити це будь-якої миті, будь-якого дня. Мені тільки потрібне одне слово від Єврокомісії. Мені потрібне запевнення від Єврокомісії в тому, що Польщу не оштрафують і не покарають за це. Впровадження ембарго - частина міжнародної торгівлі, а міжнародна торгівля - це компетенція на рівні Єврокомісії", - заявив Моравецький раніше у середу журналістам у Варшаві.
Моравецький у середу провів зустріч із головою Євроради Шарлем Мішелем.