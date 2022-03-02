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Евакуйовані на Львівщину чоловіки мають стати на військовий облік, - Садовий

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Евакуйовані на Львівщину чоловіки мають стати на військовий облік, - Садовий
За наказом Львівської обласної військової адміністрації чоловіки віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом доби з прибуття на Львівщину.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", - написав він.

Садовий наголосив, що накази військових адміністрацій в період воєнного стану є обов’язковими до виконання.

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Топ коментарі

  • Gal
    Є суки такі, є. Повтікали к біндєровцам, а звідти кричать, щоб Кієв здалі, бо їм, бач, бабло пропадає.
  • Шимус
    гоша иди туда куда идут рузге корабли да гоша 3й слева тоже гоша и его позывной фантомас
  • kuba
    Спрятались , крысюки
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