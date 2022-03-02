Повітряний удар військ РФ по Коростеню: четверо людей загинули, за життя ще п'ятьох борються медики
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У місті Коростень Житомирської області внаслідок удару з повітря на один із блок-постів четверо людей загинули, за життя ще п'ятьох постраждалих продовжують боротися медики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Житомир.
У Коростені приблизно годину тому з повітря був нанесений удар на один з блок постів, зруйнували телевежу Коростень-медіа.Теле трансляція у місті припинилася.
"Ми на зв'язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо людей померли. Наразі у лікарні борються за життя ще п'ятьох постраждалих", - повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська кореспондентам "Суспільного" телефоном.