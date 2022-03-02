Приховати правду про війну в Україні: Держдума готує нові покарання за "дискредитацію" армії
Про це повідомяє Укрінформ з посиланням на російський Інтерфакс, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні було підписано поправки та внесено до комітету з законодавства для того, щоб вони були розглянуті на сесії Держдуми", - сказав Піскарьов.
За його словами, йдеться не про окремий законопроєкт, а про поправки до існуючого законопроєкту, який уже розглянутий у першому читанні. Тож, запропоновані зміни можуть бути ухвалені оперативно.
Пропонується Кримінальний кодекс поповнити новою статтею - 207.3, яка передбачатиме покарання "за свідомо неправдиве поширення інформації про діяльність наших Збройних сил у період виконання обов'язків із захисту громадян та держави".
Максимальне покарання за першою частиною проєктованої статті – до 3 років позбавлення волі. Якщо для поширення фейків використовувався інтернет, то, за словами Піскарьова, термін позбавлення волі може становити від 5 до 10 років. Якщо фейк спричинив суспільно небезпечні наслідки, то пропонується призначати покарання до 15 років позбавлення волі.
Піскарьов пояснив, що необхідність у статті продиктована "великою кількістю фейків, які дискредитують російську армію і "спеціальну військову операцію в Україні"". Він додав, що особи, викриті в цій діяльності, "мають бути покарані, покарані найжорсткішим чином".
Як повідомлялося, 1 березня в РФ вже було заблоковано сайти та відключено від ефіру телеканал "Дождь" та радіо "Эхо Москвы". Раніше, в неділю, повідомлялося про блокування сайту телеканалу "Настоящее время". Названі медіа дають рекомендації, як у цих умовах можна продовжувати знайомитися з їх контентом у Росії.