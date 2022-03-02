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Енергодар у ці хвилини. Тисячі містян вийшли на захист Запорізької АЕС. ФОТО

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Тисячі жителів Енергодару вийшли на захист найбільшої атомної електростанції у Європі — Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

"Ці хвилини, Енергодар. Тисячі жителів вийшли на захист найбільшої атомної електростанції у Європі — Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Енергодар у ці хвилини. Тисячі містян вийшли на захист Запорізької АЕС 01

"Це фото — найкраща ілюстрація ситуації в Україні. Нас підступно атакують, порушуючи будь-які воєнні закони. У нас стріляють. На нас направили підготовлене російське військо. Але ми не здаємось! Ми маємо за що боротись. І ми підемо проти ворогів разом, міцним щитом! Ми, українці, непереможні! Продовжуємо боротьбу за свободу та майбутнє!", - зазначили у Нацполіції. 

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Топ коментарі

  • Влад Воланд
    Господи в які часи живемо.
  • Jimmy Hill
    Интернациональный легион: в Украину едут бойцы из десятков стран Желающих защищать Украину от российской агрессии иностранцев настолько много, что не исключено формирование еще одного легиона.

  • Andi Drusha
    Це просто герої!!!!
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