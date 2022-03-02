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Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин, - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок українських військових частин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зокрема ворог створив фейкові сторінки 93-ї омбр, 81-ї і т.і. "Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба). Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом)", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі закликали бути уважними і не вірити фейкам, а також масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі.

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"Хіба можуть наші воїни тікати (див скрін) від якогось там ракетного удару російських криворуків))", - додали у Генштабі.

Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин, - Генштаб ЗСУ 01

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ⚡️⚡️⚡️В Мариуполе все затихло. ЗСУ и Азов покрошили орков.
  • Robin Nielsen
    Акции Сбербанка на Лондонской бирже теперь стоят один цент
  • Лилия Стацкая
    Дмитро Карп

    35 хв ·



    Одеса зараз. Великий російський корабель був підбитий і пішов на дно, мінус 600 загарбників

    https://www.facebook.com/photo?fbid=5369860766410377&set=a.311907638872407
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