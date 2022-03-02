Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії
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Нафтова компанія Exxon Mobil припиняє видобуток нафти і газу в Росії.
Про це пише Економічна правда, цитуючи Reuters з посиланням на заяву компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі: Компанія відмовиться від управління великими об'єктами з видобутку нафти і газу на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, де вона управляє трьома великими морськими нафтогазовими родовищами.
Також Exxon Mobil не робитиме нових інвестицій.
Це рішення поставить під сумнів долю багатомільярдного заводу з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ).
У Exxon Mobil заявили, що "шкодують про військові дії Росії, які порушують територіальну цілісність України і ставлять під загрозу її народ".
В останньому річному звіті, поданому Exxon Mobil у лютому, її активи в Росії оцінювалися 4,055 млрд дол.