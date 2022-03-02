Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії

Нафтова компанія Exxon Mobil припиняє видобуток нафти і газу в Росії.

Про це пише Економічна правда, цитуючи Reuters з посиланням на заяву компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі: Компанія відмовиться від управління великими об'єктами з видобутку нафти і газу на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, де вона управляє трьома великими морськими нафтогазовими родовищами.

Також Exxon Mobil не робитиме нових інвестицій.

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Це рішення поставить під сумнів долю багатомільярдного заводу з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ).

У Exxon Mobil заявили, що "шкодують про військові дії Росії, які порушують територіальну цілісність України і ставлять під загрозу її народ".

В останньому річному звіті, поданому Exxon Mobil у лютому, її активи в Росії оцінювалися 4,055 млрд дол.