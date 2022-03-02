Від початку вторгнення РФ в Україну загинула 21 дитина, 55 - постраждали, - Денісова

З початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації, з різних джерел загинула 21 дитина та постраждало 55 дітей.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Окрім того, внаслідок обстрілів загарбниками зруйновано інфраструктуру міст: Києва, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Житомира, Херсона та населеного пункту Василівка Запорізької області.

Так, під час ракетного удару окупантів постраждав пологовий будинок у м. Житомирі.

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Водночас російські війська продовжують обстріл мирного населення Запорізької області. Вчора, о 9.00 російсько-окупаційні війська обстріляли центр населеного пункту Василівка, Запорізької області. Снаряди прилетіли на подвір’я місцевої школи.

Харків та Херсон продовжують залишатися під потужними обстрілами окупантів.

Сьогодні вночі внаслідок повітряного удару в м. Житомирі загинула одна дитина та постраждало 6 дітей. Їх було врятовано з підвалів напівзруйнованих будинків. Своїми діями збройних сил Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.

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Частини цих смертей можна було уникнути у разі встановлення безпольотної зони над Україною. Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу по закриттю українського неба від винищувачів ворога.

Між тим під обстрілами у Чернігові в пологовому будинку народилися дві трійні.

"Доки в Україні на світ з’являються такі янголята - ми непереможні!", - наголосила Денісова.