Через ворожі обстріли Ізюм на Харківщині залишився без газу

Внаслідок ворожого обстріу пошкоджено газопровід під Ізюмом і місто лишилось без газу.

Про це повідомив оператор ГТС на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на 14:55 2 березня 2022 року, через пошкодження газопроводу-відводу, співробітники Оператора ГТС України змушені відключити ГРС Ізюм та Бражківка. Через це припинено газопостачання до міста Ізюм. Без газу залишаться більше 40 тисяч мешканців міста", йдеться в повідомленні.

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"Цілеспрямована атака на об’єкти критичної інфраструктури є терористичним актом проти мирного населення України", — зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

З цього приводу компанія готує звернення до правоохоронних органів.

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За попередньою інформацією, жертв та постраждалих від вибуху серед співробітників немає. Транспортування газу буде відновлене після відповідних ремонтних робіт, як тільки їх проведення буде можливе.

Оператор ГТС також нагадав, що сьогодні від артобстрілів також постраждали адмінбудівлі ЛВУ Оператора ГТС у Миколаєві та Харкові, ГРС у Миколаївській обл.