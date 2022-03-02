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В Токмаку тривають серйозні бої. Місто оточене військами окупанта, - мерія

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В Токмаку тривають серйозні бої. Місто оточене військами окупанта, - мерія
У місті Токмак Запорізької області тривають серйозні бої, є загиблі

Про це проінформував заступник мера Володимир Харлов, повідомляє Цензор.НЕТ

"В місті дуже серйозні бої. Є вбиті і серед наших військових і серед російських, а також серед цивільних людей. Були авіаобстріли, танкові бої, артилерія тощо", - зазначив Харлов.

Він також вказав, що 4-й день проблеми зі світлом, немає мобільного зв'язку та інтернету.

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"Місто оточено військами окупанта. В місті знаходиться міський голова, його заступники, директори комунальних підприємств. Всі на місці, ніхто не поїхав, всі займаються вирішенням проблем з електропостачанням, водою тощо. Керівництво міста на контакт з російськими військовими не йде і не погоджується на жодні вимоги, всіляко уникає зустрічі з ними.На будівлі виконкому та на центральній площі маяйорить український прапор", - заявив заступник мера.

Світло в окремих частинах міста відновлено, з керівництвом аптек було проведено бесіду, щоб продавали ліки, організовано загони добровольців, які патрулюють місто від мародерів, запевнили в мерії.

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Топ коментарі

  • Robin Nielsen


    Kavkaz [email protected]

    Возле Одессы подбит российский десантный корабль: Корабль агрессоров охвачен огнем
  • Robin Nielsen
    Среди документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава.

    Благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ, в распоряжении украинских военных оказались секретные документы РФ. Об этом сообщаетоперативно-тактическая группировка Схід.

    "В нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации", - говорится в сообщении.

    Среди документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.д.

    Отмечается, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 6 марта.

    Подразделение врага должно был высадиться из ПДК Орск в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

    "Когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились", - говорится в
  • Александр Карин
    Треба ще більше байрактарів, щоб хуярити кацапську підарасню ще на підходах до міст або в місцях їхнього найбільшого скупчення.
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