"498 загиблих, 1 597 - поранених", - у Міноборони РФ вперше озвучили свою версію щодо кількості загиблих і поранених російських військових у війні з Украною
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У Міноборони РФ вперше озвучили свою версію щодо кількості загиблих і поранених російських військових у війні з Украною.
Про це повідомляє Цензоп.НЕТ.
"Серед наших товаришів, які беруть участь у спеціальній військовій операції (війні РФ Україні - ред.), є втрати - 498 російських військових загинули під час виконання військового обов'язку. 1 597 наших товаришів отримали поранення", - заявив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.
Також за його словами, кількість полонених українських військових та силовиків становить 572 особи.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ втрати військ РФ від початку вторгнення в Україну становлять: понад 5 840 осіб, до 211 танків, 862 броньовані машини, 30 літаків, 31 гелікоптер