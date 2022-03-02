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Делегація України їде до Біловезької Пущі на переговори, - ОП

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Делегація України їде до Біловезької Пущі на переговори, - ОП
Українська делегація їде на переговори з російською, які, як очікується, відбудуться в Біловезькій Пущі.

Про це повідомили в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше участь України у наступному раунді переговорів підтвердив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Нагадаємо, перший раунд відбувся 28 лютого. Тоді, за словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, "сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення".

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Топ коментарі

  • Роман Шевченко 08ca72a5
    там развалился ссср, там развалится и рашка.
  • Alexey Chernyavsky
    Другого места не нашли?
  • Bander_UA 1d21dedd
    бля...вы б еще на Рублевку поехали!!!)))
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