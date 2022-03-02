Російські окупанти здійснили ракетний удар по іноземному цивільному кораблю в порту "Ольвія" на Миколаївщині

В порту "Ольвія" Миколаївської області російські окупанти обстріліли цивільне судно, яке було під прапором Бангладеш.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє АМПУ в фейсбуці.

"За інформацією філії Ольвія ДП АМПУ о 17:25 02.03.22 по т/х "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш), яке стоїть рейді п. Ольвія якірна стоянка № 363, ВМС РФ нанесений ракетний удар . Одна ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксира.

За попередніми даними постраждалих немає.

Судно зайшло 23.02.2022 і стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через ПРИПи ВМС РФ", - відзначається у повідомленні.

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