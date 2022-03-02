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Російські окупанти здійснили ракетний удар по іноземному цивільному кораблю в порту "Ольвія" на Миколаївщині

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Російські окупанти здійснили ракетний удар по іноземному цивільному кораблю в порту "Ольвія" на Миколаївщині
В порту "Ольвія" Миколаївської області російські окупанти обстріліли цивільне судно, яке було під прапором Бангладеш.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє АМПУ в  фейсбуці. 

"За інформацією філії Ольвія ДП АМПУ о 17:25 02.03.22 по т/х "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш), яке стоїть рейді п. Ольвія якірна стоянка № 363, ВМС РФ нанесений ракетний удар . Одна ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксира.

За попередніми даними постраждалих немає.

Судно зайшло 23.02.2022 і стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через ПРИПи ВМС РФ", - відзначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Reception Office
    В зруйновані дороги закатані
  • Andrey Platonov
    "Россия никому не прощает попыток с ней дружить". Айдер Муждабаев.
  • Ревизор
    Русский корабль, официально иди на*уй: РФ подала заявку на проход черноморских проливов, но Турция не выпускает флот агрессора

    Заявку на проход четырех кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море подала вчера страна-агрессор РФ.

    Как сообщил «Думской» компетентный источник, пожелавший остаться неизвестным, турецкое правительство отказало оккупантам в проходе кораблей, ссылаясь на недавно введенный режим военного положения проливов.

    Вероятно, речь шла о нескольких БДК, вошедших в Черное море с Балтийского и Северного флотов, а также двух крейсеров проекта 1164 «Атлант» с Тихоокеанского флота.

    Таким образом, корабли РФ оказались запертыми в Черном море без возможности выйти к месту основной дислокации.


    СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

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