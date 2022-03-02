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Оперативна інформація Генштабу станом на 18:00

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Оперативна інформація Генштабу станом на 18:00
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00.

Інформацію оприлюднено на сторінці Генштабу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

  • На Волині підрозділами Збройних Сил України створено надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.
  • На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.
  • Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ.
  • Повітряними Силами ЗС України здійснюється відбиття нападів з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.
  • Російські окупаційні війська порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.
  • За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.
  • Підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.
  • Визначені сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.
  • Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та військовій техніці!
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Топ коментарі

  • olele
    Під Крутами в Чернігівській області відбувся бій Збройних сил України та територіальної оборони з російськими окупантами. Унаслідок цього сили РФ зазнали "приголомшливої поразки". Про це повідомила Крутівська громада.

    За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.

    "Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні ОТГ. https://t.me/operativnoZSU/10382
  • Виктор Дийнега
    Соотношение по потерям. Один украинский воин, убивает около 50 русских фашистов. Простая математика - 100 000 солдат Украины, способны уничтожить все население рашки. Поэтому, победа будет за нами.
  • David Woodstock
    Были бы такие же цифры. Люди там йoбнyтыe/
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