Відтепер готівку з картки можна знімати у мережевих магазинах та АЗС

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що від 2 березня готівку з карток можна знімати в мережевих супермакетах та АЗС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Геращенко відзначив: "Добра новина для всіх кому потрібні готівки гроші! Кожний мережовий магазин тепер стає банкоматом. Після початку віроломного вторгнення, банкам стало трубно здійснювати інкасацію готівки у торгових мережах та наповнювати кешем банкомати. Тисячі інкасаторів пішли захищати Україну.

Він продовжив: "Національний Банк знайшов елегантний та водночас ефективний вихід із ситуації. Тепер можна прийти в будь-яку велику торгову мережу, продовольчу або мережу АЗС зі своєю карткою на якій є безготівкові кошти, і Вам видадуть готівку в сумі 6000 гривень, списавши їх одночасно з Вашого карткового рахунку! Якщо Вам треба зняти більше, то Ви просто повторюєте цю операцію - знову і знову".

За його словами проблема вирішена з двох сторін. З одного боку мережі магазинів не потребують інкасації готівки вирученої від продажу товарів та віддають готівку громадянам. З іншого боку, громадянам не треба шукати банкомати, які все важче та важче наповнювати кешем.

"У підсумку - прийшов до магазину, списав із своєї картки безготівку та отримав готівку", - резюмував Геращенко.





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