Запрацювала державна гаряча лінія для бажаючих надати гуманітарну допомогу
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Бажаючі надати гуманітарну допомогу або підтримати ЗСУ чи бійців територіальної оборони, можуть звернутись для цього на окрему державну гарячу лінію.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Номер гарячої лінії: 0 800 202 600. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
Для дзвінків з інших країн: +380 44 237 00 02. На цей номер можна також телефонувати з України за тарифами відповідного оператора.
"Дякуємо за ваш внесок в Перемогу! Слава Україні!", - написав Тимошенко.