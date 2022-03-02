Запрацювала державна гаряча лінія для бажаючих надати гуманітарну допомогу

Бажаючі надати гуманітарну допомогу або підтримати ЗСУ чи бійців територіальної оборони, можуть звернутись для цього на окрему державну гарячу лінію.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Номер гарячої лінії: 0 800 202 600. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.

Для дзвінків з інших країн: +380 44 237 00 02. На цей номер можна також телефонувати з України за тарифами відповідного оператора.

"Дякуємо за ваш внесок в Перемогу! Слава Україні!", - написав Тимошенко.