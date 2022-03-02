На Сумщині байрактарами знищено 2 ворожі САУ, поки росіяни мародерствують у містах

На Сумщині ударами байрактарів знищено 2 російські САУ, які знаходились в Тростянці та Охитрці.

Про це в Телеграм написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські військові тварини тримають жителів міста Тростянець фактично у заручниках. Розставили російську ударну техніку між будинками тростянчан: у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, поблизу поліції та на інших вулицях. Російська армія - це не армія, це сцикуни, які прикриваються цивільними", - написав голова ОВА.

Він повідомив, що вороги мародерствують, обчищають крамниці, грабують житлові будинки.

"Вчора росіяни пограбували усі крамниці в центрі міста. Розтрощили своїм танком браму Круглого двору, зруйнували картинну галерею. Пограбували секонд-хенди і попервдягалися в цивільне. По місту ходять повністю деморалізовані, п’яні російські військові.

Обстрілюють машини цивільних і комунальні служб", - повідомив Живицький.

"Але ми даємо відсіч ворогу! Завдяки ЗСУ знищили точковим потраплянням дві САУ, які вели обстріл Охтирки! Одну з них ви бачили на попередньому відео, а інша була всередині Круглого двору", - зазначив він.