Проти резолюції ООН про війну в Україні голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея та Сирія

"За" резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України, проголосували 141 країна, "проти" - 5, утрималися 35.