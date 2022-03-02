Глобальна антипутинська коаліція сформована та діє, - Зеленський про рішення Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський вітає схвалення Генасамблеєю ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Вітаю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували "за". Ви обрали правильну сторону історії", - відзначається у повідомленні.

Зеленський наголосив, що нищівні для агресора результати голосування в ООН свідчать, що глобальна антипутинська коаліція сформована та діє і що світ – з нами.

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"Правда – за нами. Перемога буде наша!", - додав президент.

ГА ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає від РФ припинити напад на Україну та вивести війська. За проголосувала 141 держава, проти п'яти (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея), утрималися 35 (серед них Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР).

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