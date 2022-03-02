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"Не смотрите в новостях! Все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат!", - російський моряк в радіоефірі. ВIДЕО

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Російський моряк, судно якого перебуває в Чорному морі, закликав невідомого співрозмовника не вірити новинам в РФ і назвав брехливою статистику втрат армії РФ в Україні. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, в Україні загинуло щонайменше 10 тисяч російських військових

"Вам рассказывают про нашу армию. Какая нах#й наша армия, бл#дь?... Короче жопа, не смотрите в новостях, все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "498 загиблих, 1 597 - поранених", - у Міноборони РФ вперше озвучили свою версію щодо кількості загиблих і поранених російських військових у війні з Украною

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Топ коментарі

  • belge
    Сейчас им тут устроят прополку. Хитрые чечены первыми сюда прибежали и уже все места в морге в Мозыре заняли. Этим прийдётся стоять.
  • Bogdan Resvii
    диалог свиней:

    - вы не знаете на какой мясокомбинат нас везут?
    - не знаю, я политикой не интересуюсь.
  • Mykola Vynohrad
    таке враження що беларуські партизани в тилу ворога були тільки українці. зникла легенда про біларуських партизан - від слова - зовсім. Мабуть це була легенда трусів і покидьків. за радянські часи навіть співали про біларуськіх партизан. .. . а ні українських. . . . то це означає тільки брехную радянського часу. . .
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