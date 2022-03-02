"Не смотрите в новостях! Все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат!", - російський моряк в радіоефірі. ВIДЕО
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Російський моряк, судно якого перебуває в Чорному морі, закликав невідомого співрозмовника не вірити новинам в РФ і назвав брехливою статистику втрат армії РФ в Україні. Увага! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, в Україні загинуло щонайменше 10 тисяч російських військових.
"Вам рассказывают про нашу армию. Какая нах#й наша армия, бл#дь?... Короче жопа, не смотрите в новостях, все полный п#здеж! Около 10 тысяч погибших наших солдат", - сказав він.