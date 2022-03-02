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Верховна Рада хоче націоналізувати майно РФ в Україні

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Верховна Рада хоче націоналізувати майно РФ в Україні
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку у співпраці з Міністерством економіки розробляє законопроєкт про конфіскацію російського майна, об’єктів, коштів та вкладів на території України.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працює над законопроєктом, покликаним врегулювати питання націоналізації всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України",- зазначається у повідомленні.

Як повідомив виданню Forbes голова комітету Дмитро Наталуха, депутати зареєструють цей законопроєкт 3 березня.

"Соромитися в механізмах не варто, як і обмежувати себе", – пояснив Наталуха можливі юридичні механізми націоналізації російських активів та бізнесу.

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Топ коментарі

  • Юрій Крапивко
    2014-го года
  • Владимир Николенко 123e1460
    майно медведчука,шуфрича,королевской? или опять єта мразь будет паразитировать на украинцах?
  • MAKAROV ddf66d11
    Це потрібно було зробити ще 24 лютого!
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