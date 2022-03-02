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Кондратюк запропонувала зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україною: Закличемо НАТО закрити небо над Україною

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Кондратюк запропонувала зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україною: Закличемо НАТО закрити небо над Україною
У Верховній Раді запропонували зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця Голови Парламенту України Олена Кондратюк.

"Давайте зробимо 5 березня - Днем Міжнародної Солідарності з Україною! Головна вимога до всього співтовариства - ЗАКРИТИ НЕБО над УКРАЇНОЮ! ... Я пропоную оголосити 5 березня День Міжнародної Солідарності з Україною! Почати! На Всіх майданах, у Всіх країнах! Ми маємо додати
організованості всім тим, хто хоче допомогти Україні. А 1000 разів промовлена, прописана і передана інформація про Суботу, як День Солідарності - дозволить зібрати може в 1000 разів більше людей, особливо в Росії", - наголосила вона.

За словами Кондратюк, у всіх, хто мовчить, не виходить на протест проти вбивств мирних людей, проти обстрілів мирних міст градами і дитячих садочків ракетами - теж руки замазані в крові українського народу.

"Давайте разом, 5 березня, в Суботу, закличемо весь світ вийти з нашими прекрасними синьо-жовтими прапорами на знак підтримки України і протесту проти віроломного нападу РФ!

З вимогами до НАТО і всіх, хто приймає рішення - ЗАКРИТИ НЕБО над УКРАЇНОЮ!" - підсумувала вона.

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Топ коментарі

  • Максим Бондаренко b802a304
    Вже був день єдності.
    Досить йухнею займатися
  • Юрий Хорошунов
    Давайте спочатку переможемо, а потім будемо їздити на вілісопєдє і запросимо НАТО на шашлик.

    ..

    .
  • Claudia Smith
    чим ви там займаєтесь, он тут же пишуть, що в Харкові гуманітарна катастрофа, а ви все дурнею маєтесь у своїй монобільшості ідіотській.
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