Кондратюк запропонувала зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україною: Закличемо НАТО закрити небо над Україною

У Верховній Раді запропонували зробити 5 березня Днем Міжнародної Солідарності з Україно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця Голови Парламенту України Олена Кондратюк.

"Давайте зробимо 5 березня - Днем Міжнародної Солідарності з Україною! Головна вимога до всього співтовариства - ЗАКРИТИ НЕБО над УКРАЇНОЮ! ... Я пропоную оголосити 5 березня День Міжнародної Солідарності з Україною! Почати! На Всіх майданах, у Всіх країнах! Ми маємо додати

організованості всім тим, хто хоче допомогти Україні. А 1000 разів промовлена, прописана і передана інформація про Суботу, як День Солідарності - дозволить зібрати може в 1000 разів більше людей, особливо в Росії", - наголосила вона.

За словами Кондратюк, у всіх, хто мовчить, не виходить на протест проти вбивств мирних людей, проти обстрілів мирних міст градами і дитячих садочків ракетами - теж руки замазані в крові українського народу.

"Давайте разом, 5 березня, в Суботу, закличемо весь світ вийти з нашими прекрасними синьо-жовтими прапорами на знак підтримки України і протесту проти віроломного нападу РФ!



З вимогами до НАТО і всіх, хто приймає рішення - ЗАКРИТИ НЕБО над УКРАЇНОЮ!" - підсумувала вона.



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