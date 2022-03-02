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Де взяти продукти та воду, я не знаю. Бензину нема. Хто може щось купити - везіть туди, де лунають крики про допомогу, - харківський бізнесмен Сапронов

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Де взяти продукти та воду, я не знаю. Бензину нема. Хто може щось купити - везіть туди, де лунають крики про допомогу, - харківський бізнесмен Сапронов
Відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов звернувся до мешканців міста триматися у ці тяжкі часи та допомагати один одному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Сапронов відзначив: "Харків'яни! Багато горя довкола. Багато страху. Багато зруйнованих будинків у яких немає тепла та світла. У підвалах закінчилася вода та їжа. Жах жахливий. Це пекло. Та й паніка - страшна штука. Я теж боюсь і мені теж страшно. У мене в підвалах понад 100 людей.
Де взяти продукти та воду, я не знаю, які магазини працюють, коли вони працюють і що в них є, я не знаю.

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Якщо я чи ми навіть знаємо, я не впевнений, що можна писати адреси. Може їх одразу накриє РСЗВ росіян. Знаю одне, у кого є можливість десь і щось купити (їжа та вода) шукайте крики про допомогу та спробуйте, якщо є можливість доставити це туди.
Це небезпечно, я знаю, виїжджаючи в місто...

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Знаю, що багато хто хоче розвозити щось, але немає бензину. У мене його теж км на 80-100 станом зараз і я його постійно шукаю.

Взагалі поганий піст я написав. Соррі. Підтримуйте одне одного! Хто як може? Тримайся Харків! Ми вистоїмо і переможемо!

Так. Важливе. Щодо гуманітарної допомоги, дякую тим людям, які везуть її до Харкова- я рекомендую тим хто її довіз до Харкова віддати її для розподілу всередині міста БФ "Харків з тобою" Олена Рофе-Бекетова  Ребека Бека +380668239992 +380976307376"

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины заявило 2 марта в Facebook, что будут убивать российских артиллеристов, которые обстреливали мирных граждан Украины.
    "Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - говорится в сообщении.
  • Bronya Bronya
    Чи є відьми та колдуни,які б поробили так,шоб та сволота здохла?
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Байрактары в качестве гуманитарки. Они быстро разберутся с РСЗО
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