Новини • Війна

Окупанти можуть використати технологію діпфейк, щоб дезінформувати про "капітуляцію" України

967535
Окупанти можуть використати технологію діпфейк, щоб дезінформувати про "капітуляцію" України
Окупанти намагатимуться використати технологію діпфейк щоб дезінформувати громадян про "капітуляцію" України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда! Це технологія діпфейк.

Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних. Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують масштабну провокацію. Глушитимуть зв'язок та вкинуть фейкові повідомлення про нібито "капітуляцію" України, - Резніков

"Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом", - наголосили у СВ ЗСУ.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Urs
    технология дипфейк - это что?? типа технология для конченых дебилов? Так она у нас не работает. Это больше для саратова и прочих ихних глубеней.
  • Владислав Васильченко
    Кремлевское-фашисткое быдло Вы будуте зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
  • Володимир Муляр
    DeepFuck буде, Путін вже стоїть раком
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини