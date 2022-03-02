Окупанти можуть використати технологію діпфейк, щоб дезінформувати про "капітуляцію" України
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Окупанти намагатимуться використати технологію діпфейк щоб дезінформувати громадян про "капітуляцію" України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда! Це технологія діпфейк.
Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних. Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - йдеться у повідомленні.
"Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом", - наголосили у СВ ЗСУ.