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Росія в Україні щоденно втрачає близько 1,5 тис. військових, - Арестович

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Росія в Україні щоденно втрачає близько 1,5 тис. військових, - Арестович
Росія щоденно втрачає 1,5 тис. військовослужбовців через агресію проти України.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша розвідка працює дуже вправно. Ми знаємо багато всього, що там відбувається, зокрема цифри втрат, які вони (російська влада. - Ред.) оголошують у себе на офіційних нарадах. Цих втрат уже більш ніж 7 тисяч убитими вже. Середня кількість, яку вони втрачають убитими, 1,5 тисячі на добу", - розповів він.

Також Арестович заявив, що командувача 35 російської армії з тяжкими пораненням вивезли з-під Києва у Білорусь.

Також читайте: Консультації щодо перемовин тривають, не виключено, що вони відбудуться сьогодні, - Арестович

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Топ коментарі

  • Александр Карин
    Наші бійці ССО звернулись до кацапських убивць-артилеристів:

    "Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка не вбивайте, я здаюся" вже не пройде. Кожен розрахунок не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає." ©
  • хтось собі такий
    А чорні коні мчать полями чистими, будем землю удобрять комуністами (с)
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