Росія завдала по Україні 450 ракетних ударів, - Пентагон

2 березня у міністерстві оборони США озвучили журналістам дані про те, що з початку масового вторгнення в Україну російська армія здійснила понад 450 запусків ракет по українській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Гордон, про це повідомляє CNN.

У Пентагоні зазначили, що російські військові запускали ракети "всіх мастей та розмірів", зокрема малої та середньої дальності, крилаті та надводні.



Американські військові наголошують, що в обох сторін війни засоби протиповітряної та протиракетної оборони залишаються життєздатними.

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За оцінками міноборони США, "помітного руху" російських військ у напрямку Києва 2 березня не було, але російська армія збільшила кількість обстрілів столиці України. Щодо Чернігова та Харкова, то стосовно цих міст Росія не вживала активних дій для їх захоплення.



Про "великий прогрес" російського вторгнення Пентагон згадує щодо південної частини України. Водночас Херсон американські військові вважають "оскаржуваним", незважаючи на заяви РФ про захоплення міста.



У Пентагоні також припускають, що Росія може спробувати взяти штурмом із кількох напрямків місто Маріуполь.

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