Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Удар військ РФ в районі залізничного вокзалу Києва: Впали уламки крилатої ракети, яку збила ППО. ВIДЕО

6542151
Удар військ РФ в районі залізничного вокзалу Києва: Впали уламки крилатої ракети, яку збила ППО. ВIДЕО
Очевидці повідомляють про потужний вибух в районі київського залізничного вокзалу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють очевидці.

Вибух стався біля Південного залізничного вокзалу, поблизу підземного переходу від готелю Ібіс до залізничних колій та метрополітену. 

За повідомленнями очевидців перебита теплотраса. Як відомо, недалеко знаходить будівля Міністерства оборони України.

Крім того, ймовірно удару було завдано і по будівлі командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві окупанти бомблять Русанівку, Куренівку, Жуляни, а також передмістя - Боярку й Вишневе, - Держспецзв’язок

КМДА відзначила: "Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.

Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується".

Антон Геращенко відзначив: "Наше Героїчна ППО збила крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження буде усунено вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль, десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Там куча людей, дети. Не брать в плен палачей
  • Andrii Pushkarchuk
    Хай здохне Сатана!!!
  • Small Jerboa
    Ой не кажіть!
    Будівля МО там на багато дальше.
    Явно цілий у ВОКЗАЛ, де ті, хто чекає евакуації!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини