Удар військ РФ в районі залізничного вокзалу Києва: Впали уламки крилатої ракети, яку збила ППО. ВIДЕО

Очевидці повідомляють про потужний вибух в районі київського залізничного вокзалу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють очевидці.

Вибух стався біля Південного залізничного вокзалу, поблизу підземного переходу від готелю Ібіс до залізничних колій та метрополітену.

За повідомленнями очевидців перебита теплотраса. Як відомо, недалеко знаходить будівля Міністерства оборони України.

Крім того, ймовірно удару було завдано і по будівлі командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

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КМДА відзначила: "Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.

Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується".

Антон Геращенко відзначив: "Наше Героїчна ППО збила крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження буде усунено вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль, десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими.