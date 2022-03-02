Під Крутами відбувся бій ЗСУ з російськими окупантами: Знищено близько 200 військових РФ

Під Крутами в Чернігівській області відбувся бій Збройних сил України та територіальної оборони з російськими окупантами. Унаслідок цього сили РФ зазнали "приголомшливої поразки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Оперативний ЗСУ", про це повідомили в Крутівській громаді.

За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.



"Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція вшанування Героїв Крут відбулась у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж