США допоможуть Україні відновити інфраструктуру після війни, – міністр

Сполучені Штати Америки готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій.

Про це у розмові з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим підтвердив міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, повідомив Кубраков у Facebook.

У розмові з американським колегою український міністр зазначив: "Українську інфраструктуру цілеспрямовано знищують. Йдеться про десятки мостів, сотні кілометрів доріг та залізниці, цивільні та військові аеропорти. Наразі окупаційні війська вже почали стріляти і по українських портах. Ми щодня фіксуємо усі злочини — і збитки, які вони завдають".

Водночас, додав Кубраков, Сполучені Штати посилюють санкції проти росії. Зокрема, США вже прийняли рішення про закриття власного повітряного простору для польотів російських літаків.

Міністр інфраструктури наголосив на тому, що процес накладання санкцій має тривати, а відтак наступним кроком повинно було б бути блокування Сполученими Штатами, услід за Великобританією та Канадою, обслуговування у портах суден російських, чи пов’язаних з ними, компаній. А також сприяння у виключенні росії та її організацій з ключових міжнародних асоціацій.

Америка також може допомогти воюючій Україні із постачанням летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги.

"У дуже короткий час нам вдалось домовитися із західними сусідами про максимальне спрощення процедур проходу вантажівок та потягів через кордони до України. Однак потрібно розуміти, що допомога наших партнерів наразі відбувається у дуже небезпечних умовах", – додав Олександр Кубраков.

А тому, враховуючи "неадекватні дії агресора", необхідно зробити ще один важливий крок – повністю закрити небо над Україною. Це забезпечить "захист не лише нашої країни, але і громадян країн – членів НАТО", – наголосив міністр.