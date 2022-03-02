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До України з Німеччини прибула протитанкова зброя і "Стінгери", - Bild

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До України з Німеччини прибула протитанкова зброя і "Стінгери", - Bild
Наша країна вже отримала 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 зенітних ракет типу "Стінгер"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Bild.

Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, нарешті таки схвалив рішення надати Збройним силам України зброю.

Після нападу Росії на Україну переосмислення політики безпеки відбулося  не лише у федеральному уряді, а й серед населення. Видання відзначає, що 78 відсотків  людей у ​​Німеччині підтримують поставки німецької зброї в Україну, а також переозброєння Бундесверу. Для порівняння, до нападу Путіна, минулого тижня, лише 22 відсотки респондентів в опитуванні Insa для BILD висловилися за поставки зброї в Україну.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Свої треба було робить
  • Jose Rodriguez Gacha
    мало!!!!мало йома йо!!!!!
  • Василий СПРУТ
    Вовремя -- добиваем врага
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