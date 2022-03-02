Резніков закликав українців до тотального опору: Знищуйте тилові колони військ РФ. Вони йдуть за бронетехнікою

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців знищувати тилові колони військової техніки РФ.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Резніковнаголосив, що час перейти до тотального опору!

"Наша армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів. Наші спеціальні підрозділи – ССО, спецназ СБУ і Головного управління розвідки – ефективно нищать російські війська на марші.

Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів.

Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому країні. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втекти з нашої країни. Слава Україні!" - підсумував Резніков.

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