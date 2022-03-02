Новини • Війна

Резніков закликав українців до тотального опору: Знищуйте тилові колони військ РФ. Вони йдуть за бронетехнікою

31177142
Резніков закликав українців до тотального опору: Знищуйте тилові колони військ РФ. Вони йдуть за бронетехнікою
Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців знищувати тилові колони військової техніки РФ.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Резніковнаголосив, що час перейти до тотального опору!

"Наша армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів. Наші спеціальні підрозділи – ССО, спецназ СБУ і Головного управління розвідки – ефективно нищать російські війська на марші.

Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів.

Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому країні. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втекти з нашої країни. Слава Україні!" - підсумував Резніков.

Також читайте: Ворог злякався прямого контакту та перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст. Нова партія Bayraktar заступила на чергування, - Резніков

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
    Внимание!
    Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
    Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
    Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
    Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
    Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
    Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
  • Дмитрий Карасев 3d3f2df9
    СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

    1.Топливный бак ----пробить

    2.Оптика
    -фары
    -фонари
    -прожектора
    - вся оптика.-----разбить
    3. Антенны-----перекусить, срубить
    4. Радиатор -----пробить
    5. Провода, кабели -----перебить

    6.Тормозные трубки-----перекусить
    7. Наружные зеркала -----разбить
    8. Колеса
    ----пробить,резать сосок подкачки
  • Планшет Студента
    Славной вам охоты!
    І незабутніх вражень москальській дичині!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини