Боррель скликав позачергову зустріч міністрів ЄС за участі Кулеби, Блінкена і Столтенберга

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав на п’ятницю позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ за участі глав МЗС країн-союзників, міністра закордонних справ України та генсека НАТО.

Про це Боррель повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю я скликав позачергову Раду із закордонних справ ЄС і запросив главу МЗС України Дмитра Кулебу, держсекретаря США Ентоні Блінкена, главу МЗС Британії Ліз Трасс, главу МЗС Канади Мелані Жолі та генсека НАТО приєднатися до нас. Ми разом у трансатлантичній єдності проти вторгнення Росії та солідарні з Україною", - написав Боррель.

Як повідомлялося, 2 березня ЄС оприлюднив перелік російчських банків, які будуть відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT. В цей перелік увійшли: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ. Європейський Союз також забороняє ввезення в росію банкнот євро.

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