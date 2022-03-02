США запроваджують обмеження на експорт до Росії обладнання для видобутку нафти та газу, - Білий дім
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Штати запроваджують заходи експортного контролю щодо обладнання, що поставляється до РФ для видобутку нафти і газу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Білого дому.
"За допомогою експортного контролю щодо обладнання для видобутку нафти та газу Мінторг запровадить обмеження на експорт технологій, які забезпечували у довгостроковій перспективі нафтопереробні потужності Росії", - йдеться в повідомленні.
В Білому дому зазначили, що переробка нафти є ключовим джерелом надходжень коштів на розвиток збройних сил Росії.
Водночас, повідомляєтьс, що США та їхні союзники не зацікавлені у зниженні світових постачань енергоресурсів, тому надходження коштів за них виведено з-під дії санкцій.